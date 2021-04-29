撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-29 17:52

鍾欣潼（阿嬌）近日亮相於內地綜藝節目《怦然心動20歲》最新預告中，只見影片中的她身形及臉龐均比以往圓潤不少，雖然有長瀏海造型，但仍難以收起雙下巴，引發網民們紛紛議論，有人表示擔心亦有人認為圓潤的樣子相當可愛！ 不過微胖的女星又豈止阿嬌？歷年都有不少女星經歷過微胖的時期，但當中多位都能憑精緻五官繼續撐起顏值，明乎其實微肥都依然是女神級！

影片中的阿嬌，身形及臉龐均比以往圓潤不少。（《怦然心動20歲》預告截圖）

預告中的阿嬌分別以兩個造型示人，雖然有瀏海稍作修飾臉型，不過仍難逃網民法眼。不少網民為她表示震驚，認為她「就嚟連條頸都睇唔到」，不過亦有網民大讚，認為「五官還是漂亮」、「肉肉的有點可愛了」。👇👇👇點圖睇阿嬌最新模樣！👇👇👇

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相信長髮是不少女生的Comfort zone，認為是萬年不敗的髮型。但若然夠膽放手一剪，隨時有意想不到的效果！日韓中港台女星中，其實都有不少剪短頭髮後突圍而出的成功例子，有些更一剪成名！

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同場加映：「平胸」各地俗語點稱呼？

在香港，當提到一個人平胸，我們大多都會以較婉轉卻又相當形象化的詞語去形容，例如「飛機場」、「洗衫板」等。那麼亞洲其他地區的人又有甚麼代名詞？《開罐 Opener》為大家搜羅亞洲各地14個暗示平胸俗語，看畢你會發現原來香港人還不算Mean！

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韓國人嘅說法特別Mean？點擊全文：「平胸」各地俗語點稱呼？小籠包、iPad未算Mean 這個四地通用！