撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-12 17:01

作為普通打工仔，「名牌」對我們來說是極為奢侈的東西，Louis Vuitton（LV）、Hermès、Chanel等隨便一個手袋就等於一般上班族好幾個月的薪水。正所謂「貧窮限制想像」，名牌其實不只推出手袋、服裝這些奢侈品，還有很多你意想不到的產品！日本有位自稱「日本第一的LV愛好者」的男人，他至今花了超過5億日圓買超過2000件LV產品，只要你能想得到的都有，其中竟然有LV顏色筆、LV飲管，甚至過百萬日圓的LV風箏，送給我也不捨得用呀！

你以為名牌Louis Vuitton（LV）只賣手袋、行李箱和服飾嗎？那你就大錯特錯了，其實只要你能想到的東西，LV基本上都有，真是貧窮限制我們的想像！日本綜藝節目《教えてもらう前と後》最近邀請到一位自稱「日本第一的LV愛好者」平田智秋，今年52歲的他花了超過5億日圓（約港幣3570萬）買過2000件LV商品，家中每個角落都有LV的蹤影。作為終極收藏家，他的家裡除了有大量手袋服裝，還有一大堆令人是想不到的東西，他公開「最罕有LV珍藏TOP7」，原來LV曾經推出一把價值過百萬日圓的風箏，節目組立即試玩，結果竟是...

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如果有留意日本Kickboxing（格鬥技）界的朋友們，應該對女拳手「ぱんちゃん璃奈」不陌生，她擁有強勁的腿力和不輸男生的肌肉，與甜美的樣貌形成強烈「反差萌」，被外界稱為「最美女拳手」。最近，她亮相日本節目時公開私底下的生活和維持白嫩肌膚的方法，其過份奇葩和誇張的美容法令一眾主持人傻眼，包括將熱牛油倒進眼睛內的「眼球SPA」，讓人不禁懷疑她到底是職業格鬥家，還是美容KOL？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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