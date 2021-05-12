撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-05-12 17:55

即日至5月24日，潮流服裝品牌i.t於尖沙咀海港城舉行開倉活動，20個潮牌及運動品牌包括adidas、Nike、Vans、Dr. Martens及Carhartt等低至2折發售！

是次i.t開倉主要分為鞋款及服裝兩大區域，兩邊分別設有椅子及臨時更衣室供大家試穿。今次開倉人氣可謂跟相當受歡迎的馬拉松開倉「有得揮」。今天早上11點準時開門，已有長長人龍陸續入場。根據今早情況，服裝區域稍微比鞋款區域更受歡迎。記者看到不少女士入場不足15分鐘，已有三四件戰利品在手！

根據今早情況，服裝區域稍微比鞋款區域更受歡迎。（01圖片）

不過根據記者留意，其實今次亦有不少驚喜的減價鞋款出現，例如較少出現在開倉的Dr. Martens，今次有多款涼鞋均減價發售，由$1000多減至$500有找，是在門市難以找到的價錢！是次開倉同樣有多買多平優惠，全場買滿2件額外9折、買滿4折額外85折，另外全單淨價（折實後）滿$1000再減$100，隨時能享有比2折更高的折扣！

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服裝方面，記者特別推介適合夏天穿著的各式T恤款，當中工裝品牌carhartt及美國潮牌Obey均有大量款式減價，由接近$400減至$100多！

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【i.t Bazaar 開倉詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至5月24日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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同場加映：8位跟網民罵戰港星

藝人衛志豪近日於Instagram Story上載《開心大綜藝》錄製情況時，獲一位網民回覆「好娘」，其後該網民再傳送MIRROR成員姜濤及Anson Kong（AK）的照片，但衛志豪卻稱「唔識佢」。結果網民成功激嬲衛志豪，令衛志豪不但上載對話截圖，更以「做娛樂新聞十幾年，見盡大大小小明星藝人」的身份打下千字文反擊該網民！



多年來，被網民「焫焫焫焫焫焫著」變嬲嬲豬的藝人又豈止在圈內打滾十幾年的衛志豪，其實不少當紅花旦小生都曾與網民正面交鋒，開火回應指控！以下8位，不知大家會認為他們是EQ低還是直腸直肚呢？

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點擊睇全文：唔識MIRROR！衛志豪被批發火 8位跟網民罵戰港星 呢位嘈足8次