泰國美女拿珍奶回眸一笑迷倒萬千網民　Facebook曝光真相果然是？

國民級手搖杯「珍珠奶茶」可以說是大多數民眾最公認的台灣之光，魅力橫掃日本到美國毫無弗屆，不過正妹拿著一杯珍奶回眸一笑的魅力，也可以透過一張奇蹟美照就紅遍各國。下面照片中就是一位泰國人在大城府夜市中手拿珍奶開心回頭甜笑的知名照片，藉由這張奇蹟美照迅速晉升為大量男性網友都想要肉搜的網紅正妹！

原來這位拿著珍奶開心燦笑的泰國人名叫作 Monthana Chuthatus，不過當網友找出他的 SNS 帳號之後，才赫然發現眼前這位「清新正妹」居然是男兒身！1996 年出生的他今年才 24 歲，留著一頭飄逸長髮的他氣質清新，白裡透紅的完美肌膚更讓他洋溢著清純的年輕氣息，直接煞到無數男性網友。

Monthana Chuthatus 媲美頂級網紅正妹的超凡美照合輯▼▼▼

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不過 Monthana Chuthatus 在國外憑藉著珍奶照爆紅之後，他也毫不介意地曝光自己小時候的男孩照，坦承自己是 LGBT 族群。不過看了 Monthana Chuthatus 一系列的可愛自拍後，許多男性網友都紛紛表態自己非常可以：「比好多女孩都還正」、「GG 錯亂中」、「男生不會懷孕，這點加分」、「好清新啊～超正」。

Monthana Chuthatus 的正妹等級連許多女孩都被他的美貌給迷倒，這位泰國網紅也毫不介意地大方公開自己是穩定交往中的戀愛狀態，對象是一名年輕的泰國海軍，現在已經相戀 2 年多，你是否也不介意有如此正到可以紅翻全球的男孩子伴侶呢？

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