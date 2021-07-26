月光族︱月尾又要錢包君傷心？盤點10大使錢壞習慣　無意間就冇錢

「奇怪，怎麼還沒到月底，我的戶頭就沒錢了？」很多人平時雖然有固定工作收入，也自認沒有金額較高的花費，卻總會在查看戶頭時，突然發現根本沒存到多少錢。



其實平時有些難以察覺又相當常見的花錢習慣，正默默地侵蝕你辛苦賺來的錢，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些「花錢壞習慣」會讓你在無意間浪費金錢，甚至陷入月光族的窘境，透過這篇來好好檢視一下自己的用錢習慣吧！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年05月06日至2021年05月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『花錢壞習慣』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】