工作量不多卻經常OT？　養成4個壞習慣等同自討苦吃｜自我管理

許多人都對工作效率高的同事報以羨慕的眼光，或許這些人天生就對工作內容的組織相當拿手，但不代表妳工作懶散，其實有些不經意的小習慣，或多或少會影響我們的工作效率，看看手腳快狠準的同事如何克服這些行為，專注在工作上。

▼▼自問工作效率不高？或許你有著這4個壞習慣！按圖放大，下文有更詳盡解釋▼▼

1. 時不時昏昏欲睡

這種感覺總是不定時襲來，無論是早上、下午或傍晚時，自然工作效率會受影響，會這樣的原因來自不規律的作息，若妳擁有一個正常規律的工作，在晚上需要制定一個「必須睡眠」的時間，過了那個時間就應該準備就寢，隨心所欲的熬夜只會造成惡性循環。

擁有一個正常規律的工作，在晚上需要制定一個「必須睡眠」的時間，過了那個時間就應該準備就寢。（《房仲女王》劇照）

2. 做完一件事才想下件事要做什麼

把今天要完成的工作表列，而不是隨心所欲的記在腦子裡，做完一件事後才回想「還有哪些事沒做」，不但容易漏掉工作事項，也無法先讓腦子組織今天工作量、並決定自己的節奏。

3. 午餐吃進大量食物

有時候午餐吃得太多，下午就容易昏昏欲睡，建議把大餐放到早餐，在上午就補充一天滿滿能量，至於午餐則需要控制，建議自行準備便當，注意別吃得太油膩。

午餐則需要控制，注意別吃得太油膩。（《無法成為野獸的我們》劇照）

4. 無目的性查看手機

除了必要的手機訊息聯繫之外，許多人都有時不時看社交網站上是否有新訊息的動作，本來只想花30秒看一下，但點一點30分鐘就過去了，大大的拖慢工作進度，建議需要專注工作時，最好把螢幕朝下，不然請關閉不必要程式的簡訊通知。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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