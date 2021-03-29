憂鬱｜被子蓋過頭睡覺？不吃早餐？7個令你情緒差反應慢的壞習慣

撰文： WIW-Women In Work 最後更新日期： 2021-03-29 07:03

每天都在過著差不多的忙碌生活，起床、上班、下班、回家、休息，原來當中有些每日都在做的生活習慣，會令大腦機能降低，更影響工作能力、生活能力甚至心靈健康。不想被身邊人問：「怎麼你最近變笨了？」就要盡快擺脫以下的壞習慣。

不好的生活習慣會讓我們變蠢或危害大腦？按圖查看7個有害大腦的生活壞習慣▼▼▼

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1. 睡覺時用被子蓋過頭

在夏天開著空調，或是冬天十分寒冷的日子，很多人都喜歡睡覺時將被子蓋過頭，使睡覺時更溫暖和舒適。但在被子裡面睡覺，其實會讓腦部因為增加二氧化碳的吸取、減低氧氣吸取而容易造成缺氧。氧氣是大腦運作十分重要的物質，腦部缺氧更會造成大腦細胞的損害，因此不要再因為舒適而被子蓋過頭的睡覺了。

2. 睡眠不足、睡眠質素差

每天要做的事這麼多，要犧牲睡眠時間的確難避免，但睡眠不足或睡眠質素差，其實會影響早上的工作力之餘，更會導致抑鬱症狀和記憶力的衰退。缺乏睡眠和不安穩的睡眠時，大腦中的海馬體 hippocampus 會受影響，引致腦細胞和記憶力的損害。

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3. 耳機播放太大聲

AirPods、藍牙耳機是近年的都市人必備，無論在工作時還是在街上走路時，都會利用耳機來聽音樂或 Podcast 節目。不少新推出的藍牙耳機更增強了隔除外界雜音的功能，好讓用家全情投入在聽覺享受上。但很多人都因為不想聽到外面環境的嘈音，而選擇將音量調高，但其實在長時間戴著耳機、音量很大聲的狀況下，會讓我們的聽力提早退化；一旦聽力退化，在溝通上的理解能力就會開始變弱，因此不可以長期戴著耳機，適當的休息也很重要的。

4. 不吃早餐

也許是因為沒時間，亦也許是為了調節飲食時間，很多人都會不期然的省略早餐，卻沒有想過不吃早餐也會對大腦造成影響。經過充足又高質素的睡眠後，身體需要足夠的營養來喚醒各部分的機能，不吃早餐就會導致低血糖，影響大腦運作。另外，因為大腦 80% 都是水分，要補充足夠的水分才可以使頭腦更清醒，更集中。

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5. 長期坐著或不動

運動當然是件疲累的事，但累的在身，幫助的卻在心。久坐或長時間不活動，會影響大腦神經，甚至導致憂鬱、焦慮。根據 UCLA 最新的研究報告指出，長期坐著會讓大腦負責記憶的區塊萎縮，讓記憶力衰退。因此即使長期需要對著電腦工作，也要習慣不時站起來伸展、郁動一下，不止對身體好，也對大腦運作有幫助。

6. 缺乏面對面談話交流

因為科技的進步，只要擁有電腦、手機及網絡，人與人的交流就已經不再受時間、地方限制，相信在今年的新冠肺炎疫情期間，各行各業的上班族有更大感受，面對面的當面交談，看來也會因為時代及社會的走向而進一步減低。但密西根大學的一項研究指出，只要和人面對面談話十分鐘，對記憶力、認知能力都有提升效果；減少與人當面的接觸，對大腦是有負面影響的。

7. 習慣 Multi-tasking 工作

都市人在職場上，都習慣了一心多用、長期 multi – tasking 的完成工作，加上 smart phone 的發展，只要一機在手，回覆電郵、聽 podcast 節目、跟朋友傳短訊，基本上在車站走到辦公室的路途，就已經可以一次過做到。但麻省理工的神經學家 Earl Miller 表示，所謂 multi – tasking 並不是同時間完成幾樣工作，只是大腦不停轉換運作模式，這樣的大腦運作切換，其實會對大腦機能造成損害，因此還是習慣專心在一件事會比較好。

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