撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-13 17:04

2019年9月，日本茨城縣發生了一宗慘絕人寰的家庭兇殺案，一對居住在2層高獨立式住宅的夫妻被突然入侵屋內的犯人用利刀刺死，遺下3名無依無靠的年輕子女。這單案件經歷了長達2年的調查，可是因為證據和線索不足而令兇手一直逍遙法外，直到最近才終於有新的進展。 警方於日前逮捕了26歲的疑犯岡庭由征，消息傳出後日本媒體立即對他「大起底」，發現是他一位極為冷酷兇殘的少年罪犯，曾在街上拿刀刺傷幼童、甚至斬去貓咪的頭部帶回學校，但什麼這樣危險的人物會一直潛藏在社會中，沒有被法律制裁關進監獄？

根據日本傳媒「ANNnewsCH」和「 FNNプライムオンライン」綜合報道，於2019年9月23日，居住在日本茨城縣境町的小林光則（當年48歲）和妻子小林美和（當年50歲）在熟睡期間突然被潛入屋內的兇手用刀狂插，最後流血過多死亡，留下3名分別是21歲、13歲和11歲的子女。這單慘劇引起社會熱烈討論，其中一個原因是兇手動機不明，警方遲遲未能鎖定疑犯。

最近，這單未解決命案終於有新的進展，警方在今年5月7日以「殺人嫌疑」將一名叫岡庭由征的26歲男性逮捕。日本民眾的視線立即集中在這個突然浮出水面的男子身上，媒體對他進行「起底」，發現這名疑犯來頭並不簡單，甚至可以用「冷血、殘暴、沒人性」來形容他。岡庭由征這號人物早在10年前，還是中學生的時候就被判入「醫療少年院」，他曾經在街上拿刀刺傷小學女童、虐待及斬去貓咪的頭部帶回學校，可是最後只被關了短短數年便重投社會。

這次事件喚起日本市民和社會對「未成年罪犯」判刑的關注，有人認為罪犯不能因為年紀少就能得到輕判，這個制度只會令慘劇不斷重演，你又有什麼看法？

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曾出自傳講述「用30億日圓包養4000位女性」、並擁有上億身家的日本資產家野崎幸助，於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴後，突然因急性興奮劑中毒在家倒斃，享年77歲。這件離奇案件立即引起社會熱論，當時已經有人將矛頭指向年輕的妻子，但由於警方一直未能找到決定性的證據，而成為充滿謎團的奇案。

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同場加映：日媽因一通電話被恐怖洗腦 瘋狂賣淫、拋棄年幼兒女更被騙一億円

早前日本發生恐怖虐兒案，一位39歲媽媽被新認識的朋友「洗腦」，誤以為丈夫出軌偷歡，於是提出離婚並聽取這位朋友的無理建議，嚴格控制5歲兒子的飲食以便獲取撫養權，最後男童10天沒有進食被活活餓死。事件轟動全日本，但其實透過「洗腦」控制人心、甚至入侵他人生活騙取錢財的案例非常多，曾有位缺乏關愛的單親媽媽因為打了一通電話，結果不知不覺被對方操控，最後棄養了一對可愛的兒女，淪落到每晚賣淫還錢的淒慘下場......

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