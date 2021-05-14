撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-14 19:01

小時候的快樂很簡單，長大後快樂就是簡單。有些道理小時候聽總是覺得不中聽，但長大後才明白是甚麼一回事。這12句長大才明白的有毒雞湯，你又讀得明多少？

《加油吧威基基》劇照

聽說人的一生會長大三次：第一次是在發現自己不是世界中心；第二次是在發現即使再怎麼努力仍無能為力；第三次成長是在明知道有些事情可能徒勞無功，但仍會盡力爭取。有些老掉牙的道理，小時候聽別人提起總會覺得老土，但長大後再聽一次卻有種置身其中的代入感。大學畢業後工作了幾年，被社會鐵拳毒打過的大家，以下12句長大才明白的有毒雞湯，你又讀懂了嗎？

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經常聽到身邊的80、 90後「依家啲細路真係幸福」，不是因為不用食樹皮，更多的大概是00後較少被父師師長體罰吧！近日有網民在Facebook專頁「90年代回憶」出Po，回憶小時候被家人罰跪地主的慘痛經歷，帖文一出網民紛紛表示感同身受，又分享兒時曾受過家人或師長的「酷刑」，以下十多種懲罰方法，大家兒時有經歷過嗎？

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同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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