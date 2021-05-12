撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-12 18:18

人氣男團MIRROR一連六場的成軍兩周年演唱會於昨晚（11日）圓滿落幕，在最後的Encore環節，12子大講開騷感受，姜濤更高呼：「香港加油！香港樂壇加油！」贏得全場歡呼尖叫。

12位成員為觀眾帶來一場近三小時「無Toilet Break」的演出，勁歌熱舞焫著全場。（葉志明攝）

MIRROR熱潮直捲全城，各路鏡粉紛紛憑歌相認。就連馮盈盈早前亦在IG出Post自認鏡粉，但偶像開演唱會馮盈盈未有去撐場，她笑指自己是佛系Fans，「有嘅話就去睇，冇嘅話都唔強求。唔好咁執着就冇乜問題㗎啦」一眾鏡粉又點睇呢？為咗MIRROR可以去到幾盡？古有劣食勇者塔，今有鏡粉追星等級金字塔！自認MIRROR粉絲的你，快啲Check下自己係咩料！

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MIRROR和ERROR 16位男生從《全民造星》到現在成為全城討論對象，快將3年的時間，各人暴風式成長，回顧歷來造型各位「鏡粉」覺得誰變了最多？

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炫富的方法有很多種，有人日日飲營養快線，飲到個人有啲飄；有人能在快餐店每次都散叫，從不跟餐買⋯⋯早前，有網民腦洞大開，在社交平台集思「一句證明你很有錢」，吸引一眾網絡「富豪」留言，答案抵死又爆笑，豪氣中帶一點傷感，大家又聽過哪些花式炫富方式？

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同場加映：17個超爆笑明星姓名諧音食字

「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？

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