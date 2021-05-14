撰文：齋啡妹妹
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影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！
娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！
影帝張家輝及一代花旦關詠荷於2006年誕下女兒張童，現在張童已是15歲少女，樣貌盡得爸媽真傳。（VCG）
除了張家輝關詠荷夫婦以外，以下這7對明星子女餅印程度同樣相當高！👇👇👇點圖睇7對餅印明星子女👇👇👇
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「經一事」下一句，你究竟會先想起「長一智」還是「蔡一智」？「玉樹臨風」還是「玉樹林峰」？用明星藝人名字玩食字，雖然無聊，卻也令人會心微笑，忍不住讚嘆創作人的創意。以下17個明星名的諧音食字字句，你又聽過多少句？
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同場加映：8個微胖仍女神級女星
鍾欣潼（阿嬌）近日亮相於內地綜藝節目《怦然心動20歲》最新預告中，只見影片中的她身形及臉龐均比以往圓潤不少，雖然有長瀏海造型，但仍難以收起雙下巴，引發網民們紛紛議論，有人表示擔心亦有人認為圓潤的樣子相當可愛！
不過微胖的女星又豈止阿嬌？歷年都有不少女星經歷過微胖的時期，但當中多位都能憑精緻五官繼續撐起顏值，明乎其實微肥都依然是女神級！
👇👇👇點圖睇微胖依舊女神級的10位女星👇👇👇
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點擊睇全文：阿嬌發福身形惹熱議！8個微胖仍女神級女星 誰被讚肥極都咁靚？