撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-18 16:40

如果有朝一日你發現自己的女友跟最親密的好友出軌偷食，你會怎樣做？日本有位20歲少年慘被女友戴綠帽，出軌對象竟然是一直視為「兄弟」的好朋友！綠到頭頂發光的少年遭朋友背叛還未算最慘，「好兄弟」居然還帶著他的女友上電視節目分享偷食過程，節目組邀請少年在鏡頭背後偷聽，最後當面對質給這對情侶一個「大驚喜」，本來以為會變超尷尬的修羅場，結果居然令人大吃一驚，網民神回應：「這樣的朋友可遇不可求！」

日本綜藝《痛快！明石家電視台》邀請到一對年輕情侶分享他們的相識過程和戀愛經歷，原本以為會是粉紅甜蜜的閃光彈場面，誰知男主角竟然是背著好朋友偷吃「阿嫂」，兩人興高采烈地分享到偷歡經歷，怎料節目組原來安排了慘被戴綠帽的朋友在鏡頭另一邊偷聽，最後還亮相與他們見面，最後錄影廠變成了「修羅場」！

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同場加映：日本女高中生（JK）的潮流「來得快、去得快」，就像一道閃電般，只要稍為不留意便會落後。你知道現在JK之間流行什麼嗎？原來珍珠奶茶、彩虹拉絲芝士已經OUT，用100円商品自製道具，然後自拍才是王道！最近，有日本節目採訪時下JK最紅的妝容，其中大受年輕人歡迎的「熱熔膠眼淚妝」竟然登上了Twitter熱門搜尋，遭過萬名網民批評「太過危險」、「完全不可愛，反而像AV裏出現的18禁色情畫面！」為什麼這個妝容會有這麼多負評呢？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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