結紮指的是用輕微手術，讓性器官失去生殖能力，當然它指的並不是把雞雞割掉這麼可怕的事情，在男性方面通常是把精蟲輸出的管道截斷，使其無法混到精液（沒有精蟲的精液還精液嗎？）裡面，因此就算進行體內射精，也不會造成懷孕；至於女性結紮則比較麻煩，因此大多不建議。

文：頌雅山人, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



男性會進行結紮的原因有很多，主要自然是節育，尤其是對喜歡直接摩擦、中出的伴侶們來說，結紮可以讓性行為的快感更強、動作更流暢、高潮更強烈，而不必一下又要找套套、一下又要猶豫要射在裡面還是在外面，讓過程變得麻煩。

▼▼▼男性結紮究竟係點做？有冇需要？會唔會影響性能力？▼▼▼

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在現今醫學的環境中，男性結紮手術大多可在半小時到一個小時內完成，而且成功率高、後遺可能性小，但由於它牽涉到了「生育」這件大事情，因此最好還是考慮清楚再決定做不做；但如果就關注性能力的角度來看，它是不影響的。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【大人性教育】「動刀結紮」到底會不會影響性能力？】

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