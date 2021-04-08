性愛冷知識｜女生168斷食減肥期間幫男友口交得唔得？專家這樣答

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-08 22:00

近年在台灣吹起一股「168斷食法」（8小時吃、16小時禁食）減重，一名女網友則好奇發問，執行期間可以幫男友「咬咬」嗎？對此，一名營養科學系的網友表示，「可以算，也可以不算吧。」台灣註冊醫師則說，精液的營養成分不是太高。

女網友近日在「Dcard」社交平台發文表示，目前正在實行168斷食減肥，晚上5點到早上9點之間不進食，持續一段時間都沒什麼問題，也滿有成效；直到最近交了男朋友，也發生性行為，和男友都在晚上她斷食期間恩愛。

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原PO說，過程中都會幫男友口交，但不會吞下去，「在我的認知中，斷食的原則是期間不能攝取任何有熱量的東西，否則等於無效。但我記得精液是有熱量的，不知道這對斷食會不會有影響？」

對此，一名營養科學學士學位學程的網友表示，「可以算，也可以不算吧....精液裡面糖分滿多的，但這要看妳吃的的洨到底是幾10毫升還是10毫升，如果很少是可以忽略不計啦。」

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對於精液的成分，亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑曾表示，精液的組成除了睪丸分泌出來的精蟲外，剩下的就是精漿，其來自於攝護腺、副睪丸及儲精囊分泌出的液體，能幫助精蟲游得遠、存活時間更長；另外，還含有少量元素及蛋白質，「老實說它的營養成分不是太高，有人說精液敷臉是無稽之談。」

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