性愛教室｜性幻想對象是朋友？專家破解迷思：性幻想有益無害

撰文： 女人迷 最後更新日期： 2021-04-23 19:32

性幻想是好是壞？對朋友產生性幻想正常嗎？讓專家從心理學角度，帶你認識性幻想。

你有過性幻想嗎？對象是另一半、床伴，或是藝人、網紅？你會因為性幻想對象不是伴侶，而感覺焦慮嗎？

12個常見的性幻想原因排行，你是哪一個？（點圖放大了解）▼▼▼

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近日， U 和我分享她的煩惱。她有一個交往數年的男友，兩人個性合得來，儘管有過爭執，但終於走過磨合期，現在感情狀態很穩定。可是，她在自慰時，卻不會想著男友，而是另一個認識多年的朋友 F 。

「妳跟男友性事不合嗎？」我問。

「沒有，應該算滿合了吧。只是，怎麼講，有時候覺得很平淡。」 U 說，她和男友的性關係也很穩定，已經摸索出一套適合雙方的模式，但似乎也正是因為有「標準 SOP 」，常常一個眼神、一個聲音，就知道對方下一步是什麼，久了，終究有點無聊。「我很確定自己沒有喜歡 F ，但最近不知道為什麼，自己來的時候，都會幻想對方是 F 。」

「妳男友知道嗎？」我繼續問。

「當然不知道啊！這種事怎麼可能和他說。我覺得蠻對不起他的。」 U 流露出愧疚的眼神。一時半刻，問題似乎無解。

這種情形，多少也可能發生在我們身上。或許是和伴侶交往時，對別人產生性幻想，覺得罪惡又不安；或許是在自慰當下，腦海中幻想的對象，竟是身旁某個朋友，羞恥感不禁油然而生。

讓我們透過心理學，從性幻想的生成原因開始，一步步面對這件事吧！

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性心理學：為什麼人會產生性幻想？

專擅性心理學的 Justin J. Lehmiller 博士，在 2018 年做了性幻想相關研究。他針對 4175 名美國人進行調查，歸納出幾個常見的性幻想原因，依比例多寡整理如下：

喚起性慾（ 79.5％ ） 好奇不同性經驗（ 69.8％ ） 滿足沒被滿足的性需求（ 59.7％ ） 暫時逃避現實（ 59.4％ ） 抒發被現實社會視為禁忌的性慾（ 58.4％ ） 計劃將來發生性關係（ 55.7％ ） 放鬆或減輕焦慮（ 43.6％ ） 無聊（ 40.0％ ） 增強性的自信（ 32.5％ ） 滿足沒被滿足的情感需求（ 29.8％ ） 防止性交時分心（ 19.8％ ） 彌補另一半性吸引力的缺乏（ 11.8％ ）

產生性幻想的原因，除了上述所列，或許還有更多。而性幻想對象，不見得要是親密關係裡的另一半，在未傷害、騷擾他人的情形下，你有權利選擇如何紓解慾望。

允許自己和戀人幻想的自由。性幻想是正常、健康的，且能提升性致。 麥克凱瑟曼

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對朋友產生性幻想，該感到罪惡嗎？

回到文初故事， U 因為對男生朋友產生性幻想，困擾不已。如果你也和她有同樣「性幻想」困擾，心理學家 Susan Krauss Whitbourne 博士提出一套見解，或許能紓解你的煩憂。

“Rather than finding a new partner in reality, you use your fantasy infidelities to add some spice to the mix.” 「與其真的去尋找一個新伴侶，不如透過性幻想，替關係加點料。」 —— Susan Krauss Whitbourne Ph.D.

“...fantasy infidelities are not a sign that something is profoundly lacking in your relationship.” 「對別人產生性幻想，不表示你在原本的愛情關係中有所缺乏。」 —— Susan Krauss Whitbourne Ph.D.

你可以把性幻想視為一種慾望形式，你沒打算實踐，也沒出軌，無須過度焦慮緊張。

舉例而言，根據威廉亞伯、芭芭拉薩雅德共同撰寫的《性的解析》一書，性幻想對人們反而有益無害。文中也說，性治療師認為，對其他人存有性幻想，相當正常，且是常見的情形。

無論自發性地產生或由外部刺激引起，性幻想都是身體正常、健康運作的一部分。研究指出性幻想與性驅力有關，性驅力愈高，性幻想的頻率與性生活滿意度也會愈高。性幻想能幫助我們創造環境與內在自我之間的平衡，而這正是我們所追求的狀態。 《性的解析》

對伴侶以外的人產生性幻想，並非壞事。有些性關係，可能因為各種緣故，無法、不應該在日常生活中發生。那麼，就讓它盡情在腦海中恣意發揮，不也挺好的嗎？

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參考｜ [1] Why Do People Have Sexual Fantasies?。 Justin J Lehmiller Ph.D. 。 Psychology Today 。 [2] Why We Fantasize About Other Partners。 Susan Krauss Whitbourne Ph.D. 。 Psychology Today 。 [3] 《性的解析》。威廉・亞伯、芭芭拉・薩雅德。大家出版。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：想著朋友自慰好罪惡？心理學告訴你，其實性幻想很健康】