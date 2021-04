性愛教室｜性幻想對象是朋友？專家破解迷思：性幻想有益無害

撰文: 女人迷 最後更新日期: 2021-04-23 19:32

性幻想是好是壞?對朋友產生性幻想正常嗎?讓專家從心理學角度,帶你認識性幻想。

你有過性幻想嗎?對象是另一半、床伴,或是藝人、網紅?你會因為性幻想對象不是伴侶,而感覺焦慮嗎?

近日, U 和我分享她的煩惱。她有一個交往數年的男友,兩人個性合得來,儘管有過爭執,但終於走過磨合期,現在感情狀態很穩定。可是,她在自慰時,卻不會想著男友,而是另一個認識多年的朋友 F 。

「妳跟男友性事不合嗎?」我問。

「沒有,應該算滿合了吧。只是,怎麼講,有時候覺得很平淡。」 U 說,她和男友的性關係也很穩定,已經摸索出一套適合雙方的模式,但似乎也正是因為有「標準 SOP 」,常常一個眼神、一個聲音,就知道對方下一步是什麼,久了,終究有點無聊。「我很確定自己沒有喜歡 F ,但最近不知道為什麼,自己來的時候,都會幻想對方是 F 。」

「妳男友知道嗎?」我繼續問。

「當然不知道啊!這種事怎麼可能和他說。我覺得蠻對不起他的。」 U 流露出愧疚的眼神。一時半刻,問題似乎無解。

這種情形,多少也可能發生在我們身上。或許是和伴侶交往時,對別人產生性幻想,覺得罪惡又不安;或許是在自慰當下,腦海中幻想的對象,竟是身旁某個朋友,羞恥感不禁油然而生。

讓我們透過心理學,從性幻想的生成原因開始,一步步面對這件事吧!

性心理學:為什麼人會產生性幻想?

專擅性心理學的 Justin J. Lehmiller 博士,在 2018 年做了性幻想相關研究。他針對 4175 名美國人進行調查,歸納出幾個常見的性幻想原因,依比例多寡整理如下:

喚起性慾( 79.5% ) 好奇不同性經驗( 69.8% ) 滿足沒被滿足的性需求( 59.7% ) 暫時逃避現實( 59.4% ) 抒發被現實社會視為禁忌的性慾( 58.4% ) 計劃將來發生性關係( 55.7% ) 放鬆或減輕焦慮( 43.6% ) 無聊( 40.0% ) 增強性的自信( 32.5% ) 滿足沒被滿足的情感需求( 29.8% ) 防止性交時分心( 19.8% ) 彌補另一半性吸引力的缺乏( 11.8% )

產生性幻想的原因,除了上述所列,或許還有更多。而性幻想對象,不見得要是親密關係裡的另一半,在未傷害、騷擾他人的情形下,你有權利選擇如何紓解慾望。

允許自己和戀人幻想的自由。性幻想是正常、健康的,且能提升性致。 麥克凱瑟曼

對朋友產生性幻想,該感到罪惡嗎?

回到文初故事, U 因為對男生朋友產生性幻想,困擾不已。如果你也和她有同樣「性幻想」困擾,心理學家 Susan Krauss Whitbourne 博士提出一套見解,或許能紓解你的煩憂。

“Rather than finding a new partner in reality, you use your fantasy infidelities to add some spice to the mix.” 「與其真的去尋找一個新伴侶,不如透過性幻想,替關係加點料。」 —— Susan Krauss Whitbourne Ph.D.

“...fantasy infidelities are not a sign that something is profoundly lacking in your relationship.” 「對別人產生性幻想,不表示你在原本的愛情關係中有所缺乏。」 —— Susan Krauss Whitbourne Ph.D.

你可以把性幻想視為一種慾望形式,你沒打算實踐,也沒出軌,無須過度焦慮緊張。

舉例而言,根據威廉亞伯、芭芭拉薩雅德共同撰寫的《性的解析》一書,性幻想對人們反而有益無害。文中也說,性治療師認為,對其他人存有性幻想,相當正常,且是常見的情形。

無論自發性地產生或由外部刺激引起,性幻想都是身體正常、健康運作的一部分。研究指出性幻想與性驅力有關,性驅力愈高,性幻想的頻率與性生活滿意度也會愈高。性幻想能幫助我們創造環境與內在自我之間的平衡,而這正是我們所追求的狀態。 《性的解析》

對伴侶以外的人產生性幻想,並非壞事。有些性關係,可能因為各種緣故,無法、不應該在日常生活中發生。那麼,就讓它盡情在腦海中恣意發揮,不也挺好的嗎?

參考| [1] Why Do People Have Sexual Fantasies?。 Justin J Lehmiller Ph.D. 。 Psychology Today 。 [2] Why We Fantasize About Other Partners。 Susan Krauss Whitbourne Ph.D. 。 Psychology Today 。 [3] 《性的解析》。威廉・亞伯、芭芭拉・薩雅德。大家出版。

