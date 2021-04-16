性愛教室｜女性高潮尋找4個「點」　G點以外還有C點感覺不一樣？

撰文：健康2.0
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男人為了想讓女人開心，不斷尋找傳說中讓女人高潮的「G點」，不過男性泌尿研究博士許藍方提醒男人們，若想要讓女伴開心，不是只有G點可以尋找，還有A點、U點和C點。
專家解釋！不是每個男生也全部懂得！讓女性高潮的4個點（點圖放大閱讀）▼▼▼
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哪一個點最容易讓女生高潮？
那麼，哪一個點最容易讓女生高潮？答案是C點，而最難達到高潮的則是A點。許藍方提醒，有些人認為A點很深，所以想要「用力撞」，要小心用力撞的後果，可能會造成子宮頸前出現撕裂傷大出血，所以千萬不要為了找A點而用力撞。
另外，有人會問：前戲時，女生已經C點高潮，接下來摸G點還會高潮嗎？許藍方說明，女生還是可以高潮的！因為女生和男生最大的不同就是「女生可以一直高潮」，而女生4點的高潮，感覺都會不一樣。許藍方也呼籲男性朋友們，其實一昧追求4點高潮，不如多愛女生一點吧！
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