撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-20 18:22

5月19日，新垣結衣與星野源結婚的消息為全世界網民投下一顆震撼彈，有誰會想像得到《逃避雖然可恥但有用》（下稱《逃恥》）的情侶檔會成真，那些甜蜜宣傳片段背後原來是兩人在花式放閃。不只他們兩個，日本不少明星，都是因共演劇集而認識，繼而發展成夫婦，就像以下這10對一樣。

星野源在5月19日於IG公布與新垣結衣結婚的消息。（IG@iamgenhoshino）

星野源在IG公布與結衣結婚的消息，不少粉絲起初不敢相信，更懷疑是劇集的宣傳手段。直到事務所發聲明證實消息，使得社交網站上哀鴻遍野，網民紛紛為失去「國民老婆」而默哀。以下這10對夫婦結婚時都一樣震撼網民，哪一對你印象最深刻呢？

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