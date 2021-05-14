撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-14 17:00

《開罐》獲「細思極恐」系列作者「畫手歌者」授權，為大家轉載她的作品，今次是第七十六至第八十集。

網上畫家「畫手歌者」在微博上連載「細思極恐」系列，引爆網民推理之魂，不少作品的靈感是來自國內社會事件、反映人性黑暗面，連中國版Ｎ號房都有涉獵。網民可以享受到推理的樂趣之外，亦可以更關心我們身處的世界。今天為大家帶來第七十一至第七十五集的作品，官方提示或者答案，會在最後附上。

一張圖片暗藏心寒細節。

76 《驚魂一夜》

+ 6 + 6 + 6

77 《表白》

78 《好好做人》

79 《老公的朋友圈》

80 《凶宅仲介》

🥶🥶🥶「細思極恐」系列： 🥶🥶🥶

第一至第五集

第六至第十集

第十一至第十五集

第十六至第二十集

第二十一至第二十五集

第二十六至三十集

第三十一至三十五集

第三十六至四十集

第四十一至四十五集

第四十六至五十集

第五十一至五十五集

第五十六至六十集

第六十一至六十五集

第六十六至七十集

第七十一至七十五集

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同場加映：埼玉愛犬家殺人案幸存者親述經歷 殺人狂魔親切舉動令他險死當場

「埼玉愛犬家連續殺人事件」，公眾大多只知道當中4宗殺人案過程，不過最近有位和尚上節目《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》分享，原來20多年前當年他曾偶遇案中兇手，對方還親切地招待他，事後竟發現兇手一個看似友善的舉動原來暗藏超心寒陰謀。

1993年日本東京近郊琦玉縣，一對用黑心手法經營寵物店的夫婦因為生意糾紛而連續殺害4人。此案之所以轟動全國，因為兇手用極度殘忍的手法將受害人分屍，更著重「讓受害者變成透明」即是完成消除他們存在於世的痕跡，因此公眾都認為他是變態。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的詳細案發過程👇🏻👇🏻👇🏻

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