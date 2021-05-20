撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-20 18:37

【新垣結衣／星野源／結婚／日劇／月薪嬌妻／逃避雖可恥但有用／國民老婆／結衣BB】有「國民老婆」之稱的32歲女星新垣結衣公布與歌手星野源結婚！二人於日劇《逃避雖可恥但有用》飾演夫妻，結果戲假情真，讓網民大感驚訝，更有怨念超深的網民留言開玩笑指「星野源必須死」！

《逃避雖可恥但有用》劇照

「國民老婆」新垣結衣近日與星野源宣布婚訊，全球不少男粉絲心碎一地，紛紛表示要趁佛誕一齊出家。向來形象不錯的星野源亦隨即因為「一次過搶走一億人老婆」而被成為人民公敵。難道娶女神就是原罪？女神背後的男人其實不好當，以下7位女神背後的男人下場竟然是⋯

向來形象不錯的星野源亦隨即因為「一次過搶走一億人老婆」而被成為人民公敵。難道娶女神就是原罪？（星野源@Twitter）

👇👇👇按圖看7位女神背後的男人冇好下場？👇👇👇

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「國民老婆」新垣結衣和星野源結婚！全世界男士集體崩潰，網民唯有自製meme療傷，雖然搞笑效果十足，但愈療愈傷，邊整邊喊。嗚我的老婆T^T。

👇👇👇按圖看結衣老公們meme圖👇👇👇

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同場加映︰陸女在日本1200港元租男友見面秒後悔 不甘心再租竟遇神級小鮮肉

日本的出租服務多的是，出租女友、出租家人、出租男友，大家都聽過，各位想不想實際嘗試一下呢？近日有一位住在日本生活的內地女生，在網上分享親身租男友的短片，誰知第一次竟然租了位毒男，不甘心的她決定再租另一位男友，結果令一眾網民嘩然，大叫羨慕！

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