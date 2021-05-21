撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-21 17:08

出道6年的韓國人氣女團GFRIEND日前宣布解散，突如其來的消息令粉絲感到十分愕然。事實上，過往有不少組合都未能戰勝「7年魔咒」而解散，當中大部分為女團。今集《韓流日常》與大家看看5個為何韓團總是敵不過7年魔咒的原因。

女團GFRIEND日前突然宣布解散

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

所謂「7年魔咒」，指在2007年或之後出道的韓國組合，在出道7年或更早的時機，就必定會經歷成員變動或者完全解散的現象。過往不少團體都因為7年魔咒而解散，例如GFRIEND、gugudan、Pristin、2NE1、4minute、Miss A等。而以下這些女團，就即將會面臨續約期。

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到底為甚麼這麼多韓國組合都敵不過這個7年魔咒？《Opener》綜合韓媒報道，為大家整理出以下5大原因！

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