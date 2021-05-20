撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-20 17:22

相信不少男士都夢寐以求擁有一部名車。韓國綜藝節目《TMI NEWS》近日公開「2021年擁有最貴名車藝人排行榜」，其中拿第一名的他雖然沒有車牌（駕駛執照），但卻擁有超過1千萬港元的名車。

女歌手SOMI曾經因為駕駛這架價值超過2.5億韓圜（港元160萬）的林寶堅尼而被指炫富。但其實當時她只是試駕，真正主人是另一名知名藝人。

除了錶之外，車都是不少男士喜歡收藏的東西。雖然說私家車其實也是其中一種代步的交通工具，但其實同時亦是身分的象徵。在眾多汽車品牌之中，以法拉利、林寶堅利、勞斯萊斯、馬莎拉蒂最有代表性。韓國綜藝節目《TMI NEWS》近日公開「2021年擁有最貴名車排行榜」，不少韓星都擁有一架或以上名車！

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5個擁最多Hermès韓星

Hermès（愛馬仕），是其中一個最受歡迎的法國名牌。由於不是「有錢就一定買到」，所以擁有它的人，亦是身分的象徵，不少明星都是它的愛好者。而以下5名韓國女星，就是它的超級粉絲。其中一名更是Hermès巴黎總店的VVIP顧客！

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同場加映：身高185cm以上的韓國男星

對女生而言，如果男生有180cm高，已經算非常高了。在韓國娛樂圈，高過180cm的男星可說是隨處可見。而以下這40名男星，都是185cm或以上高，最高那位更有207cm！

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