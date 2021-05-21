撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-21 18:16

性愛是兩個人最私密的相處過程，相信大部份人都不能接受自己與另一半的親密過程被別人看到。日本有一對情侶因為性慾太強，滿腦子都想著性愛，索性直接自拍「啪啪啪」片段放上Pornhub及其他網站賣，每月竟然大賺400萬円（約29萬港元。）

（Twitter@emuyumi_couple）

日本節目《給與明細》最近一期訪問了一對年輕情侶，分別是22歲的抖M君，和20歲的Ayumi。表面上他們與一般情侶無異，背後卻是喜歡自拍性愛片段並放上網賣的「Pornhuber」，意思是在成人影片網站Pornhub經營頻道的人，同時他們亦有開設Twitter、YouTube及Onlyfans帳戶。訪問中他們不只公開每月拍攝的收入，自稱是「靠做愛賺錢的情侶」，更當著主持的面前即席示範拍攝，前戲正戲都做足，主持坐在一旁嚇到反白眼。

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同場加映︰日心理專家面相睇性格神準 峯岸南蒜頭鼻獨佔欲強、嘴巴反映性慾

所謂「人不可以貌相」，一個人的性格是否無法從樣貌推測到呢？日本心理學家佐藤BOUZON貴子（佐藤ブゾン貴子）可以從面相看出人物的性格，近期更上節目《ダウンタウンDX》即場分析嘉賓們的性格，精準度叫人吃驚。

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同場加映︰日美女YouTuber挑戰清潔時鐘酒店房 親拾安全套、按摩棒未算最驚

土地問題不只香港有，日本人在很多年前就流行去時鐘酒店開房，甚至已經成為一種文化。不過一定很多人疑惑，清潔員到底有沒有徹底清潔房間。日本YouTuber橋本甜歌早前挑戰做時鐘酒店清潔員，結果一入房就有激情發現！

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