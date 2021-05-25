撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-25 07:01

青年人和年紀較大的長輩們總是隔著一條代溝，不論是說話方式、處事方法和價值觀也非常不同，作為家長或上司，有時候更會被子女和下屬嫌棄老土。最近，日本年輕女生居然流行模仿「長輩」，與朋友用通訊軟件聊天時會故意使用大量表情符號（Emoji）和正能量句子，這些訊息被稱為「大叔文」。有日本節目進行街訪，讓年輕女生選出5個她們認為「最有大叔味的Emoji」，只要經常用就代表你是過氣的「老seafood」，你有成為其中一份子嗎？

「大叔文」中最常用的表情符號到底是什麼？

最近日本女生都愛用有禮貌而且充滿正能量的「大叔文」來溝通，到底為什麼年輕人之間會開始流行模仿「長輩」風格？「大叔文」又是什麼？日本晨間節目《めざましテレビ》進行街訪，分析這個最新趨勢興起的原因，其中有一個環節讓年輕人選出5個「最有大叔味的Emoji」，只要你最常用這5個表情符號就代表你老了！看了之後不禁會想到自家爸爸媽媽平日傳來的訊息，快check自己有沒有「中槍」！

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日本女高中生（JK）的潮流「來得快、去得快」，就像一道閃電般，只要稍為不留意便會落後。你知道現在JK之間流行什麼嗎？原來珍珠奶茶、彩虹拉絲芝士已經OUT，用100円商品自製道具，然後自拍才是王道！最近，有日本節目採訪時下JK最紅的妝容，其中大受年輕人歡迎的「熱熔膠眼淚妝」竟然登上了Twitter熱門搜尋，遭過萬名網民批評「太過危險」、「完全不可愛，反而像AV裏出現的18禁色情畫面！」為什麼這個妝容會有這麼多負評呢？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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