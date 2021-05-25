撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-25 17:46

女人的世界就是多小劇場，伴侶「不在身邊的時候可能有女人埋身」、「今天沒有說晚安是不是不愛我了」、「不貼文放閃是否不想公開戀情」等，內心每日都充滿各種疑問。日本漫畫家真船佳奈亦因為怕老公可能出軌，所以送了印有自己樣子的內褲給他宣示主權，更將過程畫成漫畫，笑爆網民。

真船佳奈是一個美女漫畫家。（Twitter@mafune_kana）

真船佳奈是網絡漫畫家，同時是東京電視台的助理導演，會以有趣的日常生活事件及電視台工作日常作為漫畫題材。近日她上載了一輯新漫畫引起網民熱爆討論，內容大概指她因為太多內心小劇場幻想老公出軌，所以為了宣示主權而訂製了一些印了自己樣子的內褲送給老公。不少網民留言討論這件搞笑又可愛的日常事，有人覺得如果對方有心出軌就算送了內褲也不會穿出去，又有人認為有些女人反而會喜歡這種偷情的感覺，會起反效果。最更後有位網民留言分享自己曾經做過一模一樣的事，結果她的丈夫竟然......

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同場加映︰日Pornhuber情侶自拍性愛片上網賣 享受觀眾興奮即場做嚇壞主持

性愛是兩個人最私密的相處過程，相信大部份人都不能接受自己與另一半的親密過程被別人看到。日本有一對情侶因為性慾太強，滿腦子都想著性愛，索性直接自拍「啪啪啪」片段放上Pornhub及其他網站賣，每月竟然大賺400萬円（約29萬港元。）

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同場加映︰新垣結衣星野源「逃恥婚」成真太震撼 10對日本假戲真做明星夫妻

5月19日，新垣結衣與星野源結婚的消息為全世界網民投下一顆震撼彈，有誰會想像得到《逃避雖然可恥但有用》（下稱《逃恥》）的情侶檔會成真，那些甜蜜宣傳片段背後原來是兩人在花式放閃。不只他們兩個，日本不少明星，都是因共演劇集而認識，繼而發展成夫婦，就像以下這10對一樣。

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