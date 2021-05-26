撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-05-27 16:20

新冠肺炎全球肆虐後，口罩成為了每個人外出的必備用品。來到夏天，口罩除了防疫外，原來都可以防曬？韓國SBS節目《MORNING WIDE》早前進行口罩實驗，測試不同類型和顏色的口罩，對防紫外線效能有多高。

別以為只有晴天才有紫外光，其實陰天都要做足防曬工作／YouTube@알고보면

雖然只是5月，但天氣已經十分炎熱。在烈日當空下，相信女生都十分擔心會曬黑，所以每天出門口之前都要做足防曬工作。除了搽防曬產品之外，原來戴口罩都有防曬效果。想知道哪種口罩和哪種顏色有較高的防曬效能？即睇由韓國節目《MORNING WIDE》進行的口罩防曬度實測！

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韓國Olive Young人氣防曬霜排行榜

有去過韓國旅行的女生，相信都一定會逛過Olive Young！它的分店遍佈全韓國，是韓國最大型的藥妝連鎖店，是去韓國旅行血拼的必經之地。雖然因為疫情關係大家不能親身到韓國，不過幸好Olive Young近年已經開通了國際網店，大部分的人氣商品都可以經網店直接連到香港。趁著夏天，《Opener》和大家一齊看看Olive Young的人氣防曬霜排行榜TOP 7，不少人氣品牌，例如DR.JART+、DR.G都有上榜。

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