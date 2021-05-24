撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-05-24 14:47

除了韓國小姐之外，選拔傳統美人的「春香小姐」都是韓國選美界的另一大盛事。受到疫情影響，今年的春香小姐選舉只能以網上直播形式舉行，結果已於5月19日出爐。不過，今年參選的佳麗卻被不少網民吐槽「太普通」。

春香小姐，於1931年開始舉辦，比「韓國小姐」有更悠久的歷史。春香小姐的由來，是韓國古代經典愛情小說《春香傳》，而春香則是故事中的女主角。為了紀念她，後人就於全羅北道南原市，即春香的故鄉，舉辦「春香節」，而春香小姐則是其中一個項目。相對著重現代美的韓國小姐，春香小姐則較著重傳統美。過去不少韓星都是春香小姐出身，包括李多海、柳和榮。

李多海是2001年春香小姐的「真」（冠軍）

今年的春香小姐選舉，已經在5月19日完滿結束。受到疫情影響，今年不設現場觀眾，只在網上直播。冠軍（真）由首爾出身的22歲演藝系大學生金敏雪（譯音）奪得，除了杯盃之外，還有500萬韓圜（港元3.3萬）的獎金。不過，她和其他得獎者都被不少網民恨批「太普通」、「路人質素」、「明明是20多歲卻像30多歲」。

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雖然如此，但仍然有部分網民為冠軍金敏雪平反，指可能是當天的化妝不太適合，並貼出多張她於IG的私照作證。主修演藝學系的她，未知會不會借此機會進軍娛樂圈？

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10個選美出身韓星

韓國小姐競選，由1955年開始舉辦，是韓國每年一度的大型選美比賽。每個地方都會先舉辦一次初選，選出代表各地的真、善、美（地區冠亞季軍），之後再於首爾進行總決賽，選出全場的真、善、美（全場總冠亞季）。不少韓國女星，都是透過參選韓國小姐入行，包括現年53歲的「李敏鎬御用媽媽」金成玲。

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同場加映：42個女星曾在《叢林的法則》素顏

《叢林的法則》，是一個野外挑戰的實境節目，每輯都會有不同的嘉賓跟著「炳萬族族長」金炳萬到世界各地的不同地方進行挑戰。每輯的錄製時間都長達一星期，甚至更長，而且錄製地都在叢林，所以參加的人都「被逼」公開素顏。以下是曾經在節目中公開過素顏的42位女星，其中女團宇宙少女的中國籍成員程瀟可說是反差最大，鏡頭一放大就看到她滿面暗粒。

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