撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-26 16:40

少女漫畫中常有「寫情信」的情節，暗戀著男主角的可愛妹妹，害羞地送上親筆寫的情信，心動劇情帶起觀眾的幻想。日本有間扭蛋店提供聲稱「少女的親筆情信」扭蛋，當一眾宅男為之興奮的時候，寫這些情信的人現身了，到底這人是何許人物？

（節目截圖）

綜藝節目《月曜夜更かし》接受觀眾投稿，指最近發現在名古屋一間可以抽「少女的親筆情信」的扭蛋機店，於是前往一看究竟。去到見到當地的宅男們正興奮地抽那個扭蛋，幻想著是心目中的女神寫信給自己。節目組於是找出背後的寫信人，宅男見到寫手真身瞬間崩潰，表示再也不相信世界。

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同場加映︰日人妻印自己個樣落老公底褲宣示主權 網民實試防出軌得出神結論

女人的世界就是多小劇場，伴侶「不在身邊的時候可能有女人埋身」、「今天沒有說晚安是不是不愛我了」、「不貼文放閃是否不想公開戀情」等，內心每日都充滿各種疑問。日本漫畫家真船佳奈亦因為怕老公可能出軌，所以送了印有自己樣子的內褲給他宣示主權，更將過程畫成漫畫，笑爆網民。

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同場加映︰日Pornhuber情侶自拍性愛片上網賣 享受觀眾興奮即場做嚇壞主持

性愛是兩個人最私密的相處過程，相信大部份人都不能接受自己與另一半的親密過程被別人看到。日本有一對情侶因為性慾太強，滿腦子都想著性愛，索性直接自拍「啪啪啪」片段放上Pornhub及其他網站賣，每月竟然大賺400萬円（約29萬港元。）

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