撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-27 18:02

約早前新垣結衣宣布結婚封盤，昨日（26日）另一位港人最愛女神之一的深田恭子亦透過經理人公司宣布，因患上心理疾病「適應障礙症」，無法調節壓力而要停工。一下子痛失兩位女神，粉絲慘叫連聲。以下這10位新生代女演員各有長處，大家覺得哪一位最有潛力成為女神接班人呢？

深田恭子罹患適應障礙症暫別娛樂圈。（網上圖片）

新垣結衣宣布封盤，與星野源結婚。（網上圖片）

暫別深田恭子，結衣又宣布封盤，同等級數的日本女神中只剩長澤雅美及綾瀬遙兩位，然而她們亦處適婚年齡，何時突然結婚都說不定。所以，粉絲不如寄望能有一位女神接班人，在未來能達到她們的級數。以下這10位，你最看好哪一位呢？

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同場加映︰日本「宅男扭蛋機」扭出少女親筆情信 玩家見寫手真人秒崩潰

少女漫畫中常有「寫情信」的情節，暗戀著男主角的可愛妹妹，害羞地送上親筆寫的情信，心動劇情帶起觀眾的幻想。日本有間扭蛋店提供聲稱「少女的親筆情信」扭蛋，當一眾宅男為之興奮的時候，寫這些情信的人現身了，到底這人是何許人物？

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同場加映︰日人妻印自己個樣落老公底褲宣示主權 網民實試防出軌得出神結論

女人的世界就是多小劇場，伴侶「不在身邊的時候可能有女人埋身」、「今天沒有說晚安是不是不愛我了」、「不貼文放閃是否不想公開戀情」等，內心每日都充滿各種疑問。日本漫畫家真船佳奈亦因為怕老公可能出軌，所以送了印有自己樣子的內褲給他宣示主權，更將過程畫成漫畫，笑爆網民。

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