撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-05-28 17:40

人人都說，日本真是一個充滿奇人奇事的國家。近日福岡縣又發生一宗奇案，一名38歲男子竟因為一個廢到笑的原因，被警方追捕11小時，最後遇上塞車而被擒，遭網民恥笑為笨賊。

（報導截圖）

日本媒體FNN NEWS在5月26日報導，福岡縣一名男子在7-11便利店前做出古怪行為，店員因此報警。警察前來查問時，他隨即躲上自己的車。雙方僵持一段長時間後，男子駕車逃離，警方一直在後面緊追，直到男子遇上塞車便被警方擒獲。媒體訪問目擊者，發現男子的古怪行為竟與一碟炒麵有關，目擊者更一邊受訪一邊忍笑，讓網民了解整件事情後忍不住留言指「史上最廢」、「好笑到停不下來」、「警察能追11小時也是很厲害」等。到底背後發生甚麼事呢？

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同場加映︰日人妻印自己個樣落老公底褲宣示主權 網民實試防出軌得出神結論

女人的世界就是多小劇場，伴侶「不在身邊的時候可能有女人埋身」、「今天沒有說晚安是不是不愛我了」、「不貼文放閃是否不想公開戀情」等，內心每日都充滿各種疑問。日本漫畫家真船佳奈亦因為怕老公可能出軌，所以送了印有自己樣子的內褲給他宣示主權，更將過程畫成漫畫，笑爆網民。

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同場加映︰日本「宅男扭蛋機」扭出少女親筆情信 玩家見寫手真人秒崩潰

少女漫畫中常有「寫情信」的情節，暗戀著男主角的可愛妹妹，害羞地送上親筆寫的情信，心動劇情帶起觀眾的幻想。日本有間扭蛋店提供聲稱「少女的親筆情信」扭蛋，當一眾宅男為之興奮的時候，寫這些情信的人現身了，到底這人是何許人物？

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