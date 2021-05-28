撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-28 18:32

「躺平」是甚麼？近日內地年輕網民為此不惜和官媒新華社開戰，原因到底是甚麼？社會各界對於今次現象更議論紛紛，直言內地青年已經對社會絕會，只好進行消極抵抗，亦有網民不清楚躺平是甚麼，結果一個例子就令他明白。

要了解「躺平」首先要明白它對抗的社會現象：內卷。內卷是近年內地出現的現象，其中之一是指職場文化的惡性循環，例如當有一個同事OT，其他同事就會慢慢開始OT，然後愈來愈遲走，形成內鬥競爭，工作效率卻停濟不前。在社會的不同層面上，都出現不同程度的內卷現象，例如置業、升學、職場等等。而躺平主義，正正是為了對抗內卷現象，卻想不到引來了官媒的批評，而網民這次不再忍了，直接反擊。

網民製作的躺平圖片。（網上圖片）

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全國政協副主席、前特首梁振英多次公開評論時政，不過特首林鄭月娥表示，不會評論「意見領袖」（KOL）的說法，言論成為網民討論焦點。其實香港不少KOL影響力甚大，不過當中都有一些另類KOL為大眾提供不少歡樂，究竟邊幾個最值得評論呢？

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近日在高登論壇出現一則貼文，指「高登處於結構性財困」愈蝕愈多，又指總部已由九龍灣搬至低成本工業大廈，目前只剩3至4名核心員工，之前實施會員免廣告，導致廣告量流量大趺。不少網民對高登或會執笠感到可惜，指高登當年幾乎一手塑造今時今日的網絡文化。

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同場加映：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過早前受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。李元玲是李雲迪徒弟，彈得一手好鋼琴，不過卻因彈琴事件再次成為討論焦點。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

立即lick入內文睇足本版：李元玲｜PanPiano露半秒臉、日本JK彈BASS爆紅 10個網絡音樂女神

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