撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-05-31 16:37

不少人家裡都會飼養寵物，牠們不但是人類的好夥伴，更是能夠療癒心靈的家庭成員。說到家庭寵物，一般人會飼養貓、狗、魚和小鳥等容易打理的動物，不過依然有人願意向難度挑戰，收養各種很少在都市家居出現的動物！日本有位女主播在家中養了兩隻公雞，而且是非常有營養價值的「烏雞」，將牠們當作兒子般疼愛，除了一起睡覺、散步，更會帶着兩隻雞上班，為身邊的人帶來很多麻煩。「愛雞成癡」的主播最近還開始自己孵雞蛋，日本有節目貼身採訪記錄了全過程！

日本女主播田口繪未花最近亮相綜藝節目《有吉反省會》，本來已經小有名氣的她因為飼養奇怪寵物而受到網民關注，原來她的愛寵是兩隻雄性的烏雞，牠們本來應該出現在養雞場的家禽，繪未花卻把牠們當作親生兒子般看待，不但會一同散步、睡覺、洗澡，每天更要親手換尿片3次。最奇怪的是，這位女主播平常「雞不離身」，無論去什麼地方都要帶著兩隻雞，如果職場不允許就寧願不工作！

這位「雞癡」女主播對烏雞的愛越來越深，開始嘗試自己孵蛋，帶著6顆烏雞蛋回家親自孵化小雞，不過要成功孵出健康的小雞並非易事，即使是由母雞孵蛋的成功率也只有60－70%，節目跟拍繪未花「孵蛋」全過程，👇👇👇到底她是否能成功孵出小雞呢？👇👇👇

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同場加映：日本疫情持續，不少人在這段時間因為公司結業、裁減人手等原因失去工作，每天都為維持生計和賺錢養活自己而絞盡腦汁。最近日本有位自稱過著「0円生活」的無業遊民在網上爆紅，他沒有工作、也沒有被金主包養，卻能過著「衣、食、住」都不用自己出錢的超輕鬆生活，度縮程度令人傻眼！他上節目分享「0円生活」的日常，原來全靠7部電話和臉皮厚，他更開設了Twitter分享慳錢貼士，網民留言說：「你只是比『啃老族』好一點而已！」

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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