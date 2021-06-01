撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-01 15:07

大家還記得早前的「電單車金髮美女騎士」騙局嗎？當女生脫下頭盔的瞬間，立即讓網民崩潰大叫「生無可戀」。最近，日本Twitter有人突然發起分享自拍照的挑戰，網站即湧現大量美女圖片，每位po主都甜美可人、皮膚白滑，正當網民看得津津有味之際，卻發現照片有點不對勁，仔細查看後紛紛留言：「可惡，又再一次被騙了！」

昨天（5月30日）日本Twitter瘋傳一張可愛美女自拍圖，圖片留言寫着「剛剛在超級市場買東西」，美女留著一頭波浪長髮、長相甜美，不過這樣普通的照片為什麼會得到11萬多個讚好，轉發量達2萬以上？原來鏡子倒影竟然是一位身型肥胖、步入中年的大叔！他向各位男生發起自拍挑戰，名為「#女性2子供選手権」，意思是使用FaceApp的「女性 2」和「小孩子」濾鏡加工自拍照，然後放上Twitter與其他人進行大比拼。

多位大叔響應參加「騙局」，一班糙漢變成白滑美少女，令人懷疑人生。由於濾鏡軟件的效果過於強大，如果不看倒影和身體的話，網民根本分不到誰是大叔、誰是真正女孩，讓人非常崩潰：「可否立即禁止用改圖軟件，我不想再被騙了！」

👇👇👇點擊圖片看「美少女」的自拍照👇👇👇

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隨著科技不斷發達，現在每個人都能透過「P圖」由平凡人變男神女神，騙徒手法層出不窮，肉眼根本分辨不到真偽！日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》最近收到觀眾委託，希望查出網絡美女鐵騎士「宗谷の蒼氷」的真實身份。

這位美女非常神秘，平日只會上載自拍和電單車的照片，從不透露年齡、亦沒有人看過她真面目，身份成疑。很多男網民都開始懷疑她是「P圖」的照騙網紅，可是真相比想像中更可怕，當她在鏡頭前脫下頭盔時，主持人也嚇得說不出話來👇👇👇點擊圖片看電單車金髮美女騎士「真面目」👇👇👇

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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