撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-01 18:21

為人父母凡事都為兒女打算，日本有一對相差12歲的姊弟戀夫妻，以前曾經窮到住曱甴屋。為了讓子女得到更好的生活，兩人奮鬥工作直到今日賺到錢，建了一間億元豪宅，網民見到紛紛留意表示羨慕。

14歲少年正在問准媽媽能否應允拍攝。（節目截圖）

日本節目《家、ついて行ってイイですか》最近跟拍到一位14歲少年的家，發現他原來住在價值億円（約708萬港元）的獨立式大宅，在日本來說已是相當豪華。他家中雖然有著各種讓人羨慕的設計，例如卡啦OK房，但卻是實用而不奢華。後來當爸爸登場現身時，節目組才發現少年的父母是相差12歲姊弟戀夫妻，而且以前曾經窮到連電費都沒錢繳，現在的大宅是靠爸爸做某種工作逐步打拼回來的成果。

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同場加映︰日本笨賊因一個炒麵被警窮追11小時 最後塞車被擒 網民︰廢到笑

人人都說，日本真是一個充滿奇人奇事的國家。近日福岡縣又發生一宗奇案，一名38歲男子竟因為一個廢到笑的原因，被警方追捕11小時，最後遇上塞車而被擒，遭網民恥笑為笨賊。

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同場加映︰日人妻印自己個樣落老公底褲宣示主權 網民實試防出軌得出神結論

女人的世界就是多小劇場，伴侶「不在身邊的時候可能有女人埋身」、「今天沒有說晚安是不是不愛我了」、「不貼文放閃是否不想公開戀情」等，內心每日都充滿各種疑問。日本漫畫家真船佳奈亦因為怕老公可能出軌，所以送了印有自己樣子的內褲給他宣示主權，更將過程畫成漫畫，笑爆網民。

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