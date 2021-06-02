撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-02 17:52

日本公司「Sanrio」自1960年成立以來創作了不少廣受男女老幼喜愛、紅遍世界的卡通角色，例如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（CINNAMOROLL）和布甸狗等，基本上每位女生，甚至男生小時候都曾經擁有Sanrio系列的文具或精品。不過喜歡Sanrio並非小孩子的專利，一位快將30歲的女偶像因為曾被布甸狗「拯救」人生，從此瘋狂愛上這角色，除了收集超過5000件精品及毛公仔外，更以此為畢業論文研究主題，過著非一般的粉紅宅女生活！

由Sanrio月刊舉辦的「Sanrio角色大賞」投票活動將於6月8日公佈得獎結果，相信所有粉絲都非常緊張，而根據活動中段時的點票結果，Hello Kitty居然跌出五甲，頭三位暫時由玉桂狗、布甸狗和PC狗佔領！有見及此，日本綜藝節目《マツコの知らない世界》訪問了一位超級Sanrio宅女，她叫寺嶋由芙，7月將踏入30歲，是一名現役女偶像，曾獲得偶像選秀大賽「ミスiD 2014」第一名。

千萬不要睇小這位女偶像，其實她是日本名校早稻田大學的畢業生，主修日本文學，而且在學時期一邊讀書，一邊兼職做偶像。在低潮期中，Sanrio的布甸狗「拯救」了她的人生，自此之後便不能自拔地愛上布甸狗，開始瘋狂購買精品和毛公仔，至今已經收集了超過5000件！除此之外，她還將興趣作為畢業論文的研究主題，到底布甸狗和Sanrio角色有什麼魅力能令她為之瘋狂呢？

👇👇👇點擊圖片看寺嶋由芙作為「Sanrio狂迷」的生活👇👇👇

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你以為只有女生才會喜歡Hello Kitty？擁有最多Hello Kitty精品的健力士世界記錄是一位來自日本的68歲伯伯！他本來是一位警察，20歲當年因為一件事迷上Hello Kitty，後來越買越多，花了超過3000萬日圓（約214萬港幣）購買超過1萬件精品，更建設了一幢粉紅色「Kitty House」。

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

👇👇👇點擊圖片看29歲「魔法美少女」渡邉まいり的故事👇👇👇

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