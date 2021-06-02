撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-02 18:32

俗語說「男人是長不大的小孩」，無論幾多歲都總有天真的一面。日本有隊搖滾樂隊，成員在半年前迷上了迷你四驅車，結果開始不務正業，整天只顧花錢和時間玩四驅車。雖然經理人快被氣死，但粉絲卻覺得他們的反差萌很可愛，你覺得如何呢？

ZON的4個成員一起上節目。（節目截圖）

搖滾樂隊ZON上節目《有吉反省會》，自爆在半年前開始，樂隊中4個成員有3個都愛上了迷你四驅車，沉迷程度甚至去到不務正業，連平時的練習都荒廢了，甚至變賣樂器去買四驅車。雖然他們令經理人和餘下那一個成員十分不滿，但觀眾和粉絲卻很愛這種反差萌，更留言指︰「男人的快樂就是這麼簡單。」

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看他們上節目的分享及MV👇🏻👇🏻👇🏻

+ 38 + 38 + 38

同場加映︰日本「宅男扭蛋機」扭出少女親筆情信 玩家見寫手真人秒崩潰

少女漫畫中常有「寫情信」的情節，暗戀著男主角的可愛妹妹，害羞地送上親筆寫的情信，心動劇情帶起觀眾的幻想。日本有間扭蛋店提供聲稱「少女的親筆情信」扭蛋，當一眾宅男為之興奮的時候，寫這些情信的人現身了，到底這人是何許人物？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看寫手真身👇🏻👇🏻👇🏻

+ 17 + 17 + 17

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰日本笨賊因一個炒麵被警窮追11小時 最後塞車被擒 網民︰廢到笑

人人都說，日本真是一個充滿奇人奇事的國家。近日福岡縣又發生一宗奇案，一名38歲男子竟因為一個廢到笑的原因，被警方追捕11小時，最後遇上塞車而被擒，遭網民恥笑為笨賊。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片了解完整事件👇🏻👇🏻👇🏻

+ 3 + 3 + 3

點擊看全文︰日本笨賊因一個炒麵被警窮追11小時 最後塞車被擒 網民︰廢到笑

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥