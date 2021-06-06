撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-06 07:00

不論男女，只要踏入中年，保持健美纖瘦的身形和體態便成為大難關，即使年輕時大吃特吃也不會變肥的人，也有機會「走樣發福」，即使是日本娛樂圈的男神也不例外。最近可愛系男演員千葉雄大在主持綜藝節目時被網民截圖，發現他的臉開始腫脹變樣，由小鮮肉變圓饅頭！其實還有不少日劇男神曾因塑造角色、壓力等問題而暴肥，除了大家熟悉的松山研一之外，還有一位演員在40日內狂增30kg！

人到中年便容易變肥而崩壞，再帥的男人也敵不過「中年發福」！《Opener 開罐》數8位曾經暴肥或發福腫脹的日本男神，當中包括為了塑造角色而增肥的敬業演員，例如《死亡筆記》的松山研一、《變態假面》的鈴木亮平等，更有一位曾經贏過梁朝偉奪得康城影帝的男神！

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最近越來越多中國內地電視劇在日本播映，包括大熱的《如懿傳》、《延禧宮略》等宮廷劇系列特別受歡迎，較著名的內地女演員開始廣受日本人認識，這一股熱潮被稱為「華流」，不少日本女生更開始畫起濃顏紅唇的「中國風妝容」，爭相模仿這些女星！近日就有日本網站發起最美中國女星排名，大家猜猜誰是日本人心目中的大美人？

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同場加映：日本29歲美女自稱魔法學徒、月薪3粒草莓 童話式生活藏心酸故事

每個人都有一顆童心，相信很多女生都曾在小時候幻想成為魔法美少女，居住在粉紅色的童話世界中，不過長大後仍然有這種想法的人寥寥可數，因為會被認為「幼稚低能」，甚至被人當做異類。日本有一位堅持做自己的29歲「魔法少女」，雖然已經奔三但依然無懼世俗的眼光活在自己的童話世界中，將房子稱做「城堡」、金錢用「草莓」做單位，更聲稱從魔法學校畢業！

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