撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-02 18:50

《愛・回家》系列2012年12月播出，而《愛・回家之開心速遞》也播出近4年，各個角色形象亦相當入屋。但處境劇又何只《愛・回家》？以下5套超入屋處境劇陪90後成長，有幾多套你有睇過？

還記得小時候電視汁撈飯的日子嗎？以前娛樂不及現在多，排排坐在家看電視已是晚間最佳節目。以下5套超入屋處境劇，貼地搞笑的劇情，陪伴住不少90後成長。有的或許每集必追，有的就算未看過都一定聽過首主題曲，有的甚至成為不少人心中經典，有幾多套你有睇過？

👇👇👇按圖看5套超入屋處境劇陪90後成長👇👇👇

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TVB劇集《伙記辦大事》大結局，有劇迷直言睇完整套劇集，都不知道劇名中的「辦大事」到底是辦了件甚麼大事，網民對《逆天奇案》亦有有同感，直到今天都不知道到底劇中哪一件才是劇名中的逆天級奇案！曾經電影汁撈飯的大家，有沒有看過哪一套劇，看了劇名甚至看完了整套劇，都搞不清劇名與劇集到底有甚麼關係的呢？

👇👇👇按圖看6套TVB劇睇劇名都唔知講乜👇👇👇

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