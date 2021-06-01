撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-01 18:43

「富三代」鍾培生YouTube設有「培生培心」會員服務，會員每月付800元，鍾培生承諾「回凸」貴重禮物。不過，日前（5月31日）鍾培生發布5月禮物是「請晒培生培心會員福臨門食翅」時，就惹起網民熱議，更質疑他搵笨，鍾培生更因此馬上拍片回應。

鍾培生Derek Cheung@YouTube

鍾培生的「培生培心」YouTube會員計劃月費$800，每個月都會有禮物回饋每費會員。而5月回饋會員的禮物是灣仔福臨門紅燒雞絲鉤翅一客，影片在YouTube一出隨即引來不少熱議「食翅唔環保」，又有人認為到福臨門只食一碗魚翅太尷尬，但點更多食物對普通人來說則太貴，亦有網民指「禮品愈來愈不知所謂……之後送護膚品、糉、上網睇過完全唔值 $800」，質疑「培生培心」搵笨。

事隔不出一日，鍾培生於YouTube拍片回應👇👇👇按圖看網民5大質疑「培生培心」搵笨，鍾培生拍片回應👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

揀歌，是一種學問。日前TVB的《萬眾同心公益金》廣邀歌手嘉賓獻唱，為弱勢社群籌款。在播出一個因疫情而失業的個案後，周柏豪獨唱《讓愛高飛》一曲，再與鄭融合唱《一事無成》，被網民指唱《一事無成》為幫失業人士打氣是「揀錯歌」，「在傷口上灑鹽」。原來揀錯歌的小風波不只發生過一次，以下幾個揀錯歌的車禍出事現場，大家又有沒有印象呢？

👇👇👇按圖看6個揀錯歌車禍出事現場👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

據說，學生相和証件相是檢驗一個人顏值的最佳方法。小時候還未懂化妝、Gel頭、打扮仍是一個「小薯嘜」，到長大後懂得裝扮，變化超大猶如「變臉」。以下16位明星學生時期青澀的相片，你又見過未？有的從小靚到大，有人長大後「換臉」，又有的超凍齡，神顏十年如一日，你又認得幾多個？

👇👇👇按圖看20位香港明星學生相，猜猜他們是誰？👇👇👇

+ 34 + 34 + 34

同場加映：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款

影帝張家輝和關詠荷於2003年結婚後誕下女兒張童，多年來一直鮮有曝光。不過近日有內地網民於抖音上載一條於2018年拍攝的短片，只見短片中張童不時依偎在爸爸身旁，看來感情不俗，而更讓人注目的則是其樣貌似足張家輝和關詠荷，尤如二人的混合體！



娛樂圈中其實都有許多「基因強大」的例子，不少星二代的模樣跟爸媽可謂如出一轍，名乎其實「出街失散都搵得返」！

👇👇👇點圖睇7對餅印明星子女👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

邊個家族基因最強？點擊睇全文：張家輝女尤如爸媽混合體！7對餅印明星子女 錢嘉樂大女倒模咁款