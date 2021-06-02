撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-02 16:28

「躺平」議題持續發酵，社會紛紛討論背後成因、意義，以至年輕人的心態轉變。不過對於香港網民來說，可能會對當中一些名詞不太熟悉，想了解多點卻看得一頭霧水，《開罐》為大家整理了10個關鍵詞語，助你了解「躺平」。

近日內地年輕網民為了「躺平」議題，不惜和官媒開戰，分析直言內地青年已經對社會絕望，只好進行消極抵抗。躺平思潮亦引起官方重視，南方日報刊登文章《「躺平」可恥，哪來的正義感？》之後獲新華社轉載，引起網民極大迴響。而在內地討論躺平的題材，也觸及不少內地的術語名詞，例如內卷、韭菜、996等，又是甚麼意思？

內地廣為流傳的躺平圖。

👇👇👇按圖看10個名詞助你了解躺平👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

躺平之所以快速冒起，跟內地年青人的生活，以及大城市的壓力不無關係，而躺平亦大大影響了社會經濟的活動，進而拖慢整體國家發展，對資本家和大企業來說，更成為不穩定因素。究竟躺平是如何出現、發展？背後的理念又是甚麼？社會不同界別又如何看待躺平？

👇👇👇按圖看11件事了解躺平👇👇👇

+ 12 + 12 + 12

點擊看全文：內地瘋傳「躺平」到底是甚麼？ 國內網民大戰官媒明言拒當韭菜

全國政協副主席、前特首梁振英多次公開評論時政，不過特首林鄭月娥表示，不會評論「意見領袖」（KOL）的說法，言論成為網民討論焦點。其實香港不少KOL影響力甚大，不過當中都有一些另類KOL為大眾提供不少歡樂，究竟邊幾個最值得評論呢？

👇👇👇按圖看7個得啖笑KOL👇👇👇

+ 26 + 26 + 26

同場加映：工時長｜港人每週工作52小時全球最攰 網民分享12個伏工親身經歷

香港工時長就係人都知，不過到底有幾長？有多個研究指出，香港心的話工時長度冠絕全球，更有機構指香港是「全球最過度勞累城市」，平均每週工時長達52小時，十分誇張。

統計處早前公布的《綜合住戶統計調查按季統計報告》，指香港人平均每週工時中位數為44小時。美國手機保安技術公司KISI發表的《2020年工作與生活平衡城市》中，香港更成為全球最過度勞累城市。有網民狂呻除了工時長、OT無補水之外，不少表面上正常的工作，原來都暗藏伏位，更分享親身中伏經歷，有人更因為在公司開了WhatsApp而被炒！

👇👇👇按圖看12個打工中伏經歷👇👇👇

立即CLICK入內文睇足本版：工時長｜港人每週工作52小時全球最攰 網民分享12個伏工親身經歷

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈