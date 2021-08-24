情侶鬧交有6大禁語唔可以講！前度同錢極敏感　提分手最後會成真

有的伴侶因吵架，吵到兩敗俱傷，最後只能揮手說「拜拜」；也有人是愈吵感情愈好，愈吵愈相愛，在爭吵中進而能磨合理解，感情指數升溫。爭執其實就是種溝通，因為雙方都很在乎，才會想釐清。



相信許多人都有類似的經驗——原本只是和自己的愛人小吵嘴，但卻引發了激烈的口水戰；比方在討論晚餐吃麻辣火鍋好不好，對方卻回答：「隨便啊。」此時你的敏感神經馬上就被挑起，覺得我很認真在問你，為什麼你會給我這麼糟糕的態度？而他在感受到你的怒氣後，也會不干示弱的認為伴侶在耍任性！

說出去的話就像潑出去的水。你是不是也經常將某些話脫口而出呢？這種話語不但傷人，也會讓對方感到不受尊重，如果不想總是過著吵吵鬧鬧的生活，先避免這些一秒挑起吵架的文字地雷吧。

一：「走開，我不想看到你」

有時在瘋狂的吵架時，你也曾氣到、囔囔永遠不想再看到對方嗎？但話一說出口，內心馬上就後悔了，每次回想對方當下受傷的表情，現在想起來還是感到很內疚，雖然也許有人會認為，不過就是吵架時的情緒話，任誰都會有忍不住的時候，幹嘛這麼認真在意？但親耳聽到這句冷酷對話的人，卻會感到被徹底否定的難過，對於所深愛與在意的人，不該因為對方的包容而任意傷害他。

▼▼▼按圖即睇不應該出口的地雷說話▼▼▼

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