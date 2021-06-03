撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-03 17:53

銀幕男神們彷似是吃了防腐劑一樣，十年如一日，凍齡神顏讓人羨慕。近日，有網民晒出一張與梁朝偉得合照，照片中的梁朝偉的皺紋顯然可見，有網民留言指「歲月無情」，亦有粉絲力撐「自然老去總完勝膠臉人」。

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即將於本月底迎來59歲生日的梁朝偉，近日被網民野生捕獲，二人合照中可見梁朝偉略顯老態，有網民留言指「男神老了」，但亦有粉絲指「60歲其實keep得好好」。以下9位男神陪伴不少人成長，但位位都駐顏有術，凍齡神顏讓人猜不出真實年齡，十年如一日的帥氣讓網民大呼「太不科學了！」

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90後追星的心酸莫過於眼見現在當紅的明星比自己年紀小，兒時的偶像大多成為了人父人母，減少幕前曝光。日前，陳冠希（Edison）在個人IG分享NBA觀賽打咭照，只見Edison發福不少，剪了一頭短髮後驚見M字額，不少網民留言指「男神崩壞了」。那些年大家曾追過的男神，他們的近況現在又如何呢？

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千嬅經常在社交平台中素顏拍片，雖然手機有濾鏡功能，但仍難掩疲態。有粉絲心痛留言勸千嬅多休息「別太拼了」，亦有網民指卸妝後的千嬅與幕前的形象差太遠，「要是碰到都認不出來」。其實不只是千嬅，以下幾位女星卸妝後的樣子都被網民指「差很大」！

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姜濤以21歲破紀錄之齡奪得「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」惹不少網民熱議，有不少網民懷緬當年的香港歌壇，《開罐 Opener》帶大家齊齊回帶，回到10位港產巨星後生時，以下各歌星年輕時青澀的模樣你又認的幾多？

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