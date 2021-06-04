撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-04 07:00

父母有時嘮叨，但永遠都是最愛子女的人。日本有個男人因為沒有接一個電話，竟然間接令母親過世身亡。此事大大打擊他的人生，令他一蹶不振。當他公開母親在臨終前傳給他的最後一個手機短訊，感人內容惹全國網民淚崩。

（節目截圖）

日本節目《家、ついて行ってイイですか？》在街頭遇到28歲的石川亨祐，於是決定跟拍他回家。回到他所謂的「家」，原來只是借住在友人的廚房，而他每天回家就只會飲酒渡日。記者再問下去發現，原來在他的頹廢生活背後，隱藏住一個心酸原因。2年多前他漏接了母親的電話，之後母親傳送了一個短訊給他，到再接觸到母親時已經是收到她死訊的時候。最後他公開母親的臨終短訊，網民表示忍不住爆哭了。

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同場加映︰日本節目直擊素人億円豪宅 有岩盤浴室卡拉OK房 戶主曾是窮光蛋

為人父母凡事都為兒女打算，日本有一對相差12歲的姊弟戀夫妻，以前曾經窮到住曱甴屋。為了讓子女得到更好的生活，兩人奮鬥工作直到今日賺到錢，建了一間億元豪宅，網民見到紛紛留意表示羨慕。

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同場加映︰日本女醫生一個遭遇多了個「肛門」 克服抑鬱做另類Model感動全國

生老病死本是人生必經階段，任誰也想健康地活著，然而疾病不到人去控制，我們能控制的是怎樣面對。日英混血女醫生Emma Otsuji Pickles（日文︰エマ 大辻 ピックルス）竟因為一個經歷而多了一個肛門，她起初自卑抑鬱，後來受到啟發成為模特兒，現在她已重生並自信地活著。

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