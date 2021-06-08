撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-08 07:00

正值畢業季節，各位應屆畢業同學開始寄CV搵工未呢？但搵工又談何容易，找到自己有興趣的工作之餘，又要了解行業前景，更要考慮薪酬問題⋯⋯近日，有網民發文問「到底第一份工有多重要」，超多網民在帖文下紛紛留言，分享自己職場辛酸「血的教訓」。

《未生》劇照

剛畢業的迷茫時期，想必大家都有經歷過。正值畢業時節，關於「應屆生的第一份工作重要嗎」的話題，近日在網上引起熱議。有網民認為。就業方向的選擇上，也就大概率決定了他以後的人生方向。所以應屆生的第一份工作，意味著職業生涯的基本定型，以後也再難再轉型了，「入錯行，咁就一世啦」。又有網民指「成世人流流長，換過份工幾正常」，只要有決心，想轉行從來不是問題。

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有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」話，想清楚自己志趣，及仔細計劃職業生涯固然緊要，但是與其擔心「畢業第一份工好緊要，揀錯工會唔會好大鑊」，「試咗先」才是最重要！「就算試過發現唔啱，都係一個賣點」，Son姐分享，面試時如能具體的表達為何前一份工不適合自己，現在這一份會較適合，比起空口講白話只是會說自己好鍾意份工，更有說服力。

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職場欺凌可以是言語上或行為上的欺壓，有時候同事一個小舉動可能已經令其他人感到受冷待，例如成班同事約食lunch，但唯獨不邀請你，難免令人感有hard feeling。日常工作中有甚麼訊號令你發現自己被同事杯葛或排擠？職場新人總是驚驚青青，面對疑似職場欺凌的行為時應如何應對？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

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同場加映：老鬼教FreshGrad 14個職場生存技

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

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