撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-06-09 14:09

日本公司「Sanrio」今年舉辦了第36屆的人氣角色投票選舉活動「2021年 Sanio Character大賞」，最終排名於昨天（6日8日）正式出爐！是次的投票方法不限于日本國內，網頁首次開放給世界各地粉絲投票，設有10種文字及語言，最後總投票數有2134萬6750票，成為歷屆最高。投票結果分為「綜合排行」以及「地區排行」兩部分，招牌角色Hello Kitty居然被踢出頭5名，而今年踏入25週年的布甸狗只得第2，大家猜猜誰是第一位？

第36屆「2021年 Sanio Character大賞」的主題是「成為全新世界的目擊者～你的支持能改變未來」，剛在去年慶祝創業60週年的Sanrio寄語在接下來的日子將會開創「新的世界」，並開放了國外投票，讓總投票數比去年增長了近150%，成為Sanrio史上最多。

這次選舉的競爭相當激烈，頭三位全部由「狗仔」角色包辦，My Melody和其死對頭Kurumi都有上榜，但最經典的Hello Kitty卻竟然被踢出五甲！榜上亦出現很多香港人最喜愛的懷舊角色和近幾年才「出世」的新成員，到底是哪位角色壓倒性勝出呢？

👇👇👇點擊圖片看2021年Sanrio角色世界總排名TOP20👇👇👇

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👇👇👇點擊圖片看世界不同地區的Sanrio角色排名👇👇👇

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同場加映：日本公司「Sanrio」自1960年成立以來創作了不少廣受男女老幼喜愛、紅遍世界的卡通角色，例如Hello Kitty、My Melody、玉桂狗（CINNAMOROLL）和布甸狗等，基本上每位女生，甚至男生小時候都曾經擁有Sanrio系列的文具或精品。不過喜歡Sanrio並非小孩子的專利，一位快將30歲的女偶像因為曾被布甸狗「拯救」人生，從此瘋狂愛上這角色，除了收集超過5000件精品及毛公仔外，更以此為畢業論文研究主題，過著非一般的粉紅宅女生活！

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同場加映：日56歲「啃老族」因雙親離世而餓死 弟整理遺物驚揭絕望死亡過程

日本的「啃老族」問題非常嚴重，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。

幾年前，日本發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

👇👇👇點擊圖片看56歲牧岡伸一如何變成「啃老族」👇👇👇

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