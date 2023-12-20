日本的「啃老族」問題非常嚴重，日媒曾報道，全國有超過100萬人接受教育及完成學業後，即使擁有正常工作能力卻不願意就業，選擇終日待在家中靠父母供養，當中更有近6成「啃老族」的年齡介乎於40－64歲，就像寄生蟲一樣依附在年紀老邁的雙親身上，這個社會問題隨著人口老化而日趨嚴峻，政府也束手無策。



日本曾發生過一單引起社會轟動及響起對「啃老族」問題警號的新聞，居住在神奈川縣的56歲「啃老族」牧岡伸一因為雙親離世後失去日常生活的依靠，即使政府職員上門拜訪提出支援也被拒絕，最後被發現因為營養不良於家中孤獨地離世。

出來應門的男性叫牧岡伸一，他成為「啃老族」已經超過30年

「啃老族」又被稱為「8050問題」，意思是80多歲的老人仍然要照顧步入中年50歲的子女，日本NHK電視台特備節目為了深入探討這個議題，找來事件死者的弟弟，從「啃老族」親人的角度出發，重新了解這群躲在黑暗角落的人的內心世界。到底這班人為什麼會不願意工作？死者弟弟在整理遺物時，發現了哥哥和爸爸的筆記簿及日記，從字裡行間看見死者如何由勤力上進的青少年變成失去生存意志的空殼，記錄著一步一步邁向死亡的過程。

死者曾經是一位孝順父母、勤力工作的好青年

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