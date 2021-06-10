撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-10 07:00

講起兔女郎服，你只想起黑白色連身裝和假兔耳？其實兔女郎服可以千變萬化。日本有節目直擊訪問了一間超紅兔女郎服裝店，展示各式各式兔女郎服，很多Cosplay紅人、模特兒都在那裡訂造服裝。更有3位專業兔女郎現身展示最愛的服裝，及公開必殺拍照姿勢。

兔女郎的服裝在日本興起，是源於《Playboy》雜誌的流行。（節目截圖）

日本節目《タモリ倶楽部》訪問了一間專造兔女郎服裝的店，客人可以訂制自己設計的兔女郎服，更能自由揀選不同布料，造一套獨一無二的兔女郎服。價錢由最普通的3萬多日圓（約3,300港元）到最貴17萬日圓（約12,000港元）不等。節目又邀請了3位專業兔女郎穿著自己訂造的兔女郎服登場，又介紹各自的必殺拍照姿勢。

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