撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-06-08 18:09

現代人流行速食愛情，但拍拖之前你真的知道對方是個怎樣的人嗎？日本有一宗轟動的殺人案，一位女性在交往後才發現男朋友是控制慾超強的恐怖情人，即使後來搬屋改電話，男方仍窮追8年，最後將她殺害。更離譜的是受害人曾報警求助，但後來導致她被殺死的正是政府的一個疏忽舉動。

（網上圖片）

事件發生在2004年，25歲女生柴田梨繪認識了32歲的小堤英統，交往一段時間後才發現他是恐怖情人，不但脾氣暴躁，更經常傳「我好想死」的訊息。無法忍受的梨繪提出分手後切斷一切聯絡，搬屋避開他。怎料小堤英統竟死纏8年，用盡一切線索病態式網上搜尋梨繪，狂傳過千封「我要殺死你」的訊息。梨繪報警求助，最後竟然因為警方及政府犯下的基本疏忽，直接導致小堤英統找到梨繪的地址並入屋殺害她。事件轟動日本，是有名的「逗子市跟蹤狂殺人事件」。

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同場加映︰日本節目直擊素人億円豪宅 有岩盤浴室卡拉OK房 戶主曾是窮光蛋

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