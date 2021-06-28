撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-28 07:00

K-POP在全球的人氣的十分高。除了亞洲地區的粉絲之外，近年亦越來越多歐美粉絲，甚至連國際巨星也陷入了K-POP的魅力中。早前，美國著名女演員Emma Stone（愛瑪史東）現身韓國女歌手Jessi的節目《Showterview》，大爆自己是BTS防彈少年團的鐵粉。除了她之外，以下這些國際巨星，原來都是K-POP粉絲。

不少K-POP組合都曾經發布英文歌曲，甚至與歐美歌手合作，大大增加了在歐美地區的人氣，Blackpink和BTS就是十分好的例子。他們分別都曾經和不少著名的歐美歌手合作，例如Lady Gaga、Nicki Minaj等。原來，不少國際巨星，都是K-POP的「迷妹」和「迷弟」，其中Emma Stone、Ariana Grande都是ARMY（BTS粉絲）。

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8位富裕家庭出身韓星

雖然不少韓星都是成名之後才變得富裕，但亦有部分人在出道之前已經過著無憂無慮的生活。韓國綜藝節目《TMI NEWS》，近日選出「含著金鎖匙出生的韓星」排行榜，有人是酒店企業家族出身、有人是醫學世家出身、有人是律師世家出身。

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同場加映：BTS麥當勞餐外國掀炒賣潮 1個紙袋1800港元

作為追星族，相信都不會想放棄任何印有偶像的樣子或與偶像相關的物件。不少外國ARMY在食完BTS的麥當勞餐之後，都想盡辦法將包裝收藏起來。其中一張粉絲將包裝清洗後用晾衫夾夾著將其曬乾的照片被瘋傳，有韓國網民笑言「這名粉絲很可愛」、「有點白痴但作為追星族又明白他這樣做的用意」。

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