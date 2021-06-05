撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-06-05 07:10

小時了了，大未必佳？松隆子的姪仔藤間齋，出生於日本歌舞伎名門，2歲初踏台板可愛的模樣萌倒一眾網民，被封「日本第一美少年」。隨年漸長，現年16歲的他近期為《NYLON JAPAN guys》6月號拍攝，卻被網民指「崩壞」？

藤間齋出生於日本歌舞伎名門，2歲初踏台板可愛的模樣萌倒一眾網民，被封「日本第一美少年」。

藤間齋出生於日本歌舞伎世家，爺爺是當代歌舞伎大師，日本藝術院會員二代目松本白鸚，嫲嫲藤間紀子都是演員。父親松本幸四郎同是歌舞伎演員，姑姐則是日本著名女星松隆子，是真正的演藝世家。日本靜岡朝日電視台更從藤間齋2歲開始，以他的十年成長軌跡為主線，拍攝了一部由小栗旬旁白、姑姐松隆子講述，名為《八代目市川染五郎密着3650日》的紀錄片。

藤間齋出生於日本歌舞伎世家，爺爺是當代歌舞伎大師，日本藝術院會員二代目松本白鸚，父親松本幸四郎同是歌舞伎演員，姑姐則是日本著名女星松隆子，是真正的演藝世家。（somegoro_official@Instagram）

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