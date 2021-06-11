撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-11 18:04

最近有女網民在微博發文，指她所在的游泳館，每日都有母親帶十幾歲的兒子進入女更衣室，兒子更公然看女生裸體，引起網民嘩然。在香港也有不少更衣室傳聞，令不少市民人心惶惶。

網民「馬庫斯說」在微博發文稱，收到網友投稿，常有十多歲的男孩出入女更衣室，管理員也愛理不理的態度，也令她很生氣。到底是怎麼一回事？另外，香港不論是泳池還是其他地方的更衣室，都出現過不少令人不安的傳聞，大家看完分分鐘不想再去。

網民拍下男孩進入女更衣室的照片。（馬庫斯說）

👇👇👇按圖看3個更衣室嚇死人傳聞👇👇👇

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「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

👇👇👇按圖看香港本土食字招牌👇👇👇

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「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

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同場加映：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？

廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

立即click入內文睇足本版：15句快將失傳的廣東話俚語 食屎食着豆、飽死荷蘭豆點解？